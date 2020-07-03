Италия

Нынешний наставник "фиалок" Беппе Якини, скорее всего, будет уволен в конце сезона.

Итальянский специалист Лучано Спаллетти – кандидат на пост главного тренера Фиорентины, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Для 61-летнего специалиста это было бы возвращением домой: он родился недалеко от Флоренции и всю жизнь болеет за "фиалок". Сейчас Спаллетти пребывает без работы: прошлым летом Интер уволил его ради назначения Антонио Конте, хотя Лучано и вернул клуб в Лигу чемпионов.

Нынешний тренер Фиорентины Беппе Якини не может похвастаться результатами во Флоренции: четыре победы, пять ничьих и пять поражений. Команда опережает зону вылета всего на шесть очков.