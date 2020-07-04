Италия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Италии.

Специалисты компании Parimatch оценивают шансы Лацио выше в противостоянии с Миланом. Коэффициент на победу "орлов" составляет 2,33.

Второй по вероятности исход – победа Милана с коэффициентом 3,2. Ничья кажется чуть менее вероятной – 3,4.

Этот матч будет крайне принципиальным для защитника Милана и воспитанника Ромы Алессио Романьоли. Parimatch предлагает коэффициент 12 на то, что он забьет хотя бы один гол.

Вы можете следить за ходом матча и комментировать игру Лацио – Милан в текстовой онлайн-трансляции Football.ua. Встреча начнется в 22.45.