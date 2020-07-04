Сассуоло в результативном поединке сумел обыграть Лечче с разницей в два гола. 

Отметим, что украинец Евгений Шахов провел на поле 67 минут, выйдя в стартовом составе. 

Сассуоло – Лечче 4:2
Голы: Капуто, 5, Берарди, 63, Бога, 78, Мюлдюр, 84 – Лукиони, 27, Манкозу, 67 (с пенальти)

Сассуоло: Консильи, Феррари, Кирьякопулос (Пелузо, 57), Марлон, Мюлдюр (Толян, 85), Бурабия, Траоре (Джуричич, 46), Бога (Маньянелли, 84), Локателли, Берарди, Капуто

Лечче: Габриэл, Пас, Лукиони, Кальдерони, Донати, Тахцидис, Шахов (Манкозу, 67), Барак, Петриччоне (Фалько, 67), Эль-Бабакар, Фариас

Предупреждения: Эль-Бабакар, Капуто, Петриччоне, Джуричич, Марлон, Пас, Тахцидис. 