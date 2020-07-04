Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А.
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04 июля 2020, 22:24
Сассуоло в результативном поединке сумел обыграть Лечче с разницей в два гола.
Отметим, что украинец Евгений Шахов провел на поле 67 минут, выйдя в стартовом составе.
Сассуоло – Лечче 4:2
Голы: Капуто, 5, Берарди, 63, Бога, 78, Мюлдюр, 84 – Лукиони, 27, Манкозу, 67 (с пенальти)
Сассуоло: Консильи, Феррари, Кирьякопулос (Пелузо, 57), Марлон, Мюлдюр (Толян, 85), Бурабия, Траоре (Джуричич, 46), Бога (Маньянелли, 84), Локателли, Берарди, Капуто
Лечче: Габриэл, Пас, Лукиони, Кальдерони, Донати, Тахцидис, Шахов (Манкозу, 67), Барак, Петриччоне (Фалько, 67), Эль-Бабакар, Фариас
Предупреждения: Эль-Бабакар, Капуто, Петриччоне, Джуричич, Марлон, Пас, Тахцидис.