Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

В матче 30-го тура Серии А Сассуоло обыграл на своем поле Лечче со счетом 4:2. Голами в составе "нероверди" отличились Капуто, Берарди, Бога, Мюлдюр, а у гостей забивали Лукиони и Манкозу.

Полузащитник Евгений Шахов вышел в стартовом составе Лечче и покинул поле в середине второго тайма.



Сассуоло – Лечче 4:2

Голы: Капуто, 5, Берарди, 63, Бога, 78, Мюлдюр, 84 – Лукиони, 27, Манкозу, 67 (с пенальти).

Сассуоло: Консильи, Феррари, Кирьякопулос (Пелузо, 57), Марлон, Мюлдюр (Толян, 85), Бурабия, Траоре (Джуричич, 46), Бога (Маньянелли, 84), Локателли, Берарди, Капуто.

Лечче: Габриэл, Пас, Лукиони, Кальдерони, Донати, Тахцидис, Шахов (Манкозу, 67), Барак, Петриччоне (Фалько, 67), Эль-Бабакар, Фариас.

Предупреждения: Эль-Бабакар, Капуто, Петриччоне, Джуричич, Марлон, Пас, Тахцидис.