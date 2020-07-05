Италия

Подопечные Антонио Конте, похоже, окончательно покинули титульную гонку.

Завершился поединок 30-го тура итальянской Серии А, в котором Интер сошелся в противостоянии с Болоньей.

Казалось, что "нерадзурри" добудут уверенную победу, однако Болонье удалось преподнести сюрприз и обыграть фаворита со счетом 2:1. Стоит отметить, что на 62-й минуте Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти.

Интер — Болонья 1:2

Голы: Лукаку, 22 — Джувара, 74, Барроу, 80

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Бастони, Де Фрай, Кандрева, Брозович (Валеро 88), Гальярдини (Весино 88), Янг (Бираги 85), Эриксен (Санчес 75), Лаутаро Мартинес (Эспозито 85), Лукаку.

Болонья: Скорупски, Томиясу (Бани 65), Данило, Денсвил, Дайкс, Сориано, Домингес (Балдурссон 88), Схутен, Орсолини (Паласио 65), Барроу (Сванберг 85), Сансоне (Джувара 65).

Предупреждения: Бастони, Д'Амброзио — Данило, Паласио, Джувара.

Удаления: Бастони, 77 — Сориано, 56