Италия

Вашему вниманию обзор поединка очередного тура чемпионата Италии.

В воскресенье, 5 июля, Удинезе на своем поле принимал Дженоа.

Команда уверенно лидировала по ходу встречи, однако пропустила два гола в конце игры, один из которых — на 97-й минуте поединка, что стоило трех очков.

Обзор матча:

Удинезе – Дженоа 2:2

Голы: Фофана, 44, Лазанья, 73 – Пандев, 81, Пинамонти, 90+7

Удинезе: Муссо, Нюйтинк, Самир, Трост-Эконг, Ларсен (тер Авест, 58), де Пауль, Яяло, Фофана (Уолас, 83), Сема (Зегелар, 68), Несторовски (Окака Чука, 58), Лазанья (Теодорчик, 82)

Дженоа: Перин, Масьелло, Гольданига, Ромеро (Сумаоро, 46), Бираски, Кассата (Дестро, 83), Лерагер, Стураро, Бехрами (Пинамонти, 46), Яго Фальке (Пандев, 59), Санабрия (Фавилли, 77)

Предупреждения: Сема, Ларсен, Гольданига, Стураро, Фофана.