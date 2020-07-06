Италия

Итальянец мог оказаться в мадридском клубе.

Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что несколько лет назад мог стать во главе Реала.

"Два года назад был контакт с Реалом, но ничего не вышло, потому что у меня был контракт с Юве. Кроме того, у меня была сильная моральная приверженность клубу и его фанатам".

"Я заряжал свои батареи с тех пор, как уехал из Ювентуса, и наслаждаюсь временем со своей семьей. Мне действительно все равно, будет ли моя следующая работа в Италии или за границей", — цитирует Аллегри Marca.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист может со следующего сезона возглавить ПСЖ.