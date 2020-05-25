Италия

Итальянский коуч готов вернуться к тренерской деятельности.

Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри вскоре планирует вернуться к работе, а Пари Сен-Жермен заинтересован в его услугах. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzeta dello Sport.

По информации источника, итальянскому специалисту уже не терпится вернуться к тренерской деятельности, и он ждет интересного предложения.

Утверждается, что Аллегри хотел бы возобновить карьеру в итальянской Серии А из-за своей семьи, однако ему может быть трудно найти работу на родине, которая соответствует его ожиданиям.

Таким образом, у 52-летнего тренера, от услуг которого отказалась Бавария в апреле этого года, еще есть варианты с ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Сообщается, что со специалистом уже провел переговоры спортивный директор парижан Леонардо.