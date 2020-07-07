Италия

Римляне проиграли второй матч подряд.

Лацио в поединке 31-го тура чемпионата Италии отправился в гости к Лечче и проиграл со счетом 1:2.

Подопечные Индзаги открыли счет уже на пятой минуте благодаря точному удару Кайседо.

Хозяева поля смогли ответить на исходе тридцати минут игры — голом отметился Бабакар. А уже в начале второго тайм Лучиони сделал счет 2:1. До финального свистка счет больше не менялся.

Лечче — Лацио 2:1

Голы: Бабакар, 30, Лучиони, 47 — Кайседо, 5

Лечче: Габриэль — Донати, Лучиони, Пас, Кальдерони — Манкозу, Петриччионе (Дейола, 72), Барак — Сапонара (Фариас, 59) — Бабакар (Майер, 51), Фалько (Рисполи, 72)

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду (Луис Фелипе, 46) — Лаццари (Адеканье, 85), Пароло (Катальди, 70), Лукас (Милинкович-Савич, 46), Альберто, Хони (Лукаку, 46) — Кайседо, Иммобиле

Предупреждения: Донати, Габриэль, Петриччионе — Кайседо, Раду, Иммобиле

Удаление: Патрик, 90+3