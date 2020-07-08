Италия

Милан не позволил Ювентусу воспользоваться осечкой Лацио

Коллектив Стефано Пиоли сумел отыграться после двух пропущенных мячей в матче, в котором только за второй тайм команды забили шесть голов (4:2).

Милан — Ювентус, Getty Images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте. Милан — Ювентус 4:2

Голы: Ибрагимович, 62 (пен.), Кессье, 66, Леау, 67, Ребич, 81 — Рабио, 47, Роналду, 53



Милан: Дж. Доннарумма — Конти (Калабрия, 82), Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс (Леау, 60), Пакета (Чалханоглу, 46), Ребич (Крунич, 82) — Ибрагимович.



Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Данило — Бентанкур (Мураторе, 90+4), Пьянич (Рэмси, 70), Рабио (Матюиди, 69) — Бернардески, Игуаин (Дуглас Коста, 69), Роналду.



Предупреждения: Пакета, Беннасер, Ребич, Конти — Бонуччи.