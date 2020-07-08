Италия

Коллектив Маурицио Сарри уступил подопечным Стефано Пьоли.

В рамках 31-го тура Серии А Милан на своем поле принимал Ювентус.

В начале второго тайма туринский коллектив быстро забил два гола, после чего казалось, что миланский коллектив уже не сможет отыграться.

Однако "россонери" провели ударную пятиминутку, в результате которой забили три гола. В концовке поединка Анте Ребич и вовсе "добил" соперника.

Таким образом, Милан разобрался с Ювентусом, а туринский клуб впервые с октября 2013 года пропустил четыре гола в матче Серии А. Тогда "бьянконерри" уступили Фиорентине (2:4).

После 31-го тура в активе Ювентуса 75 очков (первое место в турнирной таблице), а у Милана (пятое место) — 49.