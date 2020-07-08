Италия

Тренер похвалил своих подопечных после удачного матча.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли высказал свое мнение о поединке против Ювентуса, в котором его команда одержала победу (4:2).

"Все игроки заслуживают похвалы, поскольку они показывают невероятный менталитет и дух. Даже в трудные времена они стремятся держаться вместе и продолжать верить, поэтому они были вознаграждены этой большой победой".

"Это работа, которую мы делаем каждый день на тренировочной базе. Мы знали, что до недавнего времени таблица не отражала наше качество игры, поэтому мы изолировали себя от этого фактора, сосредоточившись на работе и на том, на что мы способны".

"Мы можем добиться большего успеха, мы знаем, что если мы немного ослаблены в концентрации, решимости или духе, мы платим высокую цену. Мы уже заплатили цену в этом сезоне, мы сделали эти ошибки", — сказал тренер DAZN.

Ранее о своем будущем в стане Милана рассказал нападающий команды Златан Ибрагимович.