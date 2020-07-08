Италия

Менеджер дал оценку прошедшему поединку.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал матч, в котором его команда уступила Милану (2:4).

"Я думаю, что наши первые 60 минут были игрой мирового класса. Мы полностью контролировали матч. Даже не стоит слишком много думать об этом, потому что через три дня у нас будет еще одна игра".

"Но мы полностью выпали из игры в течение 15 минут. Это случалось и с другими командами в этот период. Мы должны взять положительные моменты из поединка, которые заключались в том, что мы полностью контролировали ход событий в течение часа.

"У нас были плохие выступления, и мы совершенно справедливо теряли очки, но матч с Миланом — не тот случай. Мы хорошо сыграли. В последнее время я видел, что во многих других командах происходят подобные отключения из игры, потому что это необычная ситуация — играть и тренироваться при таких температурах, когда так много матчей близко друг к другу", — сказал Сарри DAZN.

Ранее свое мнение о прошедшей встрече высказал главный тренер Милана Стефано Пьоли.