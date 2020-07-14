У Сассуоло есть некий прогресс по сравнению с прошлым сезоном в плане интенсивности прессинга, однако эти изменения незначительны. Сассуоло прессингует интенсивнее, нежели Наполи или же Лацио, но куда хуже Интера, Милана, Торино, Вероны, Юве, Аталанты и Болоньи.

Теперь давайте подробнее.

Роберто Де Дзерби в своем первом сезоне в Сассуоло использовал схему 4-3-3 или же 3-4-3. Все просто — такие формации позволяют создавать бесконечное число треугольников на футбольном поле, что способствует комбинационной игре. В сезоне нынешнем Де Дзерби отдает предпочтение 4-2-3-1. Возможно, таким образом наставник хотел сбалансировать игру свою команды

Де Дзерби в нынешнем сезоне задействовал уже 29 футболистов в матчах Серии А.

Начнем с билдапа. И здесь момент, который уже вызывает уважение. Сассуоло всегда в начальной стадии атаки, то есть при розыгрыше мяча от ворот, пытается играть в короткий пас. С Ювентусом, Интером или с Дженоа — не важно. Для Де Дзерби невероятно важен голкипер, который умеет играть ногами (привет Гвардиоле). И у Сассуоло есть такой — Андреа Консильи. 32-летний голкипер в среднем отдает за матч чуть больше 31 передачи с точностью около 78%. Если же в плане средних передач (5-25 метров) Консильи практически безошибочен, то вот с длинными пасами (25 метров+) есть проблемы: немного больше половины доходят до адресата. Тем не менее, Андреа спокоен в работе с мячом, а центральные защитники уверены, что ему можно отпасовать если передача вперед — не вариант.

Короткий розыгрыш от ворот выглядит следующим образом:

Обратите внимание на позиции центральных полузащитников, которые расположились между линиями игроков Вероны, что поможет разбить прессинг соперника. Сассуоло разыгрывает коротко от своих ворот и, таким образом, выманивает соперника на чужую половину. Одна из фишек команды Де Дзерби при переходе из начальной стадии атаки — выманить соперника на чужую половину поля и сделать вертикальный пас на игрока группы атаки. В идеале, на центрального нападающего Капуто. Однако, если соперник выжимает Сассуоло на фланги, тогда следует вертикальный пас на крайних полузащитников.

В таком случае у игроков группы атаки задача не просто побороться за мяч, а скинуть на набегающего партнера, который набирает скорость лицом к чужим воротам или же развернуться самому (как показано на стоп-кадре ниже). Таким образом, команда в несколько передач доходит до чужих ворот.

Франческо Капуто опускается в глубину и спиной к чужим воротам получает мяч. При приеме нападающий резко разворачивается и начинает быструю атаку своей команды.

Портал StatsBomb подсчитывает показатель под названием DC (внимание на график ниже). Речь о том, сколько команда доставляет мяч в зону 18 метров от ворот, исключая навесы. Так вот, Сассуоло по этому показателю уступает только топам: Аталанте, Лацио, Роме, Интеру, Милану и Юве. К слову, портал Whoscored подсчитал, что 90% передач Сассуоло — это короткий или средний пас. Как мне кажется, эти два факта многое говорят о стиле команде, о ее философии.

Де Дзерби предпочитает играть с инвентированными вингерами (левоногий — справа, правоногий — слева). Слева частенько появляется Жереми Бога, справа — Доменико Берарди. Их фирменный прием — смещения на дриблинге с фланга в центр. Атаки Сассуоло частенько поддерживают крайние защитники. Наверное, в 7 из 10 случаев Берарди и Бога проигнорируют подключения латералей. Тогда для чего эти рывки на 60+ метров? Внимание на скрин ниже.

Рывки крайних защитников — это отвлекающий маневр для соперника. Если бы в данном случае Берарди был сам, то защищающиеся фокусировались лишь на его левую ногу, а с подключением Тольяна есть вероятность, что последует передача в лицевую. Но здесь и кроется проблема. Успешность дриблинга Бога около 65%, у Берарди — 56%. Понятное дело, что не всегда неудачные попытки дриблинга или неточные передачи оборачиваются контратакой, но таких случаев хватает. Подключение крайних защитников должны страховать опорники.





Правый защитник Мюлдюр поднялся выше, его позицию бежит занимать центральный полузащитник Маньянелли.

Если взглянуть на статистику нынешнего сезона, то Сассуоло допустил 38 ударов после быстрых контрвыпадов соперников, из которых 5 оказались результативными. При этом подопечные Де Дзерби много пропускают со стандартов — 9 после угловых, 4 после стандартных положений (без прямого удара), 1 после прямого удара со штрафного… Добавьте сюда еще 9 пропущенных с пенальти. Итого, 23 пропущенных гола после стандартных положений, то есть половина от всех голов, которые пропустила команда.

Сассуоло при угловых у своих ворот обычно играет смесь персональной и зонной опеки. Два игрока держат зону перед воротами. Как правило, это ближняя штанга. Остальные же играют со своими футболистами персонально.

Как бы банально это ни звучало, но игроки Сассуоло регулярно проигрывают верховую борьбу или же теряют своих “персональных” оппонентов, позволяя им отклеиться и пробить или же скинуть партнеру.

Еще одна проблемная зона в игре команды — это фланги защиты. Берарди и Бога — не лучшие помощники своим партнерам по флангу в игре в обороне. Они сфокусированы на атаке, могут и вовсе не возвращаться, оставляя крайних защитников 2 в 1, или же ошибаться позиционно.

Последняя вещь, о которой стоит сказать — это прессинг. Мы уже говорили, что средний показатель интенсивности прессинга достаточно посредственен — около 10. Напомним, что хорошим показателем считается около 7-8. Напоминаем, что PPDA — это количество передач, которые команда позволяет сделать сопернику на одно действие в обороне (отбор или перехват) как минимум в 40 метрах от своих ворот. По сути, во второй и третьей трети поля.

Очень важно, что PPDA показывает не качество прессинга, а его интенсивность. Но есть еще одна цифра, на которую стоит обратить внимание — процент успешного прессинга. Суть в том, как команда возвращает мяч под свой контроль в течении 5 секунд после потери. Другими словами, это и есть контрпрессинг. Так вот, по этому показателю Сассуоло превосходит и Ювентус, и Интер. У команды Де Дзерби 29.6% успешных попыток контрпрессинга. У Аталанты этот показатель выше, но не намного — 31,4%.

Давайте немного подробнее о том, как прессингует Сассуоло. Построения команды при прессинге зависят от схемы соперника. Если же оппонент Сассуоло играет с четверткой защитников, то в фазе прессинга черно-зеленые перестраиваются на 4-4-2, где атакующий полузащитник выдвигается к нападающему.

Команда активно начинает идти в отбор, когда соперник доставляет мяч на фланги.

В матчах, где оппонент Сассуоло играет с тройкой, как например было в матче с Интером, команда Де Дзерби использовала персональный прессинг. У каждого игрока Сассуоло был "свой футболист", которого он должен был прессинговать. Внимание на стопкадр ниже.





К слову, несколько фактов о Сассуоло после возобновления Серии А. Команда Де Дзерби побила свой рекорд результативности — 59 голов. Также команда идет в шести турах кряду без поражений: четыре победы и две ничьи. Впервые в истории "черно-зеленные" забивают больше двух голов в шести матчах подряд.

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Поговаривали, что боссы Ромы выбирали между Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсекой. В итоге, выбрали португальца. Однако, возможно, в следующем сезоне и Де Дзерби окажется в каком-то топе. 41-летний наставник Сассуоло — тренер, за идеями и развитием которого интересно следить. Де Дзерби не может пока что похвастаться результатами, но его видение игры и тот факт, что он сумел поставить привлекательный позиционный футбол Сассуоло вызывает интерес к его персоне. Поэтому, советуем и вам последить за выступлениями его Сассуоло. Вы не пожалеете.

В материале использованы статистические показатели WyScout, Uderstat, FBref, Whoscored.

Алексей Мацкевич, Football.ua