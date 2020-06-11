Италия

"Быки" хотят заполучить бельгийского хабвека.

Полузащитник Интера Раджа Наингголан попал в сферу интересов Торино, сообщает портал Tuttosport.

Туринский клуб намерен укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытается заполучить бельгийского хавбека. "Быки" хотят подписать игрока на правах аренды и платить часть его зарплаты.

Действующий контракт Наингголана с Интером рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок выступает на правах аренды в Кальяри, где провел 24 поединка, отличившись пятью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер хочет предложить Наингголана Роме как часть сделки по Дзаньоло.