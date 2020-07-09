Италия

Команды сыграли в нулевую ничью в 35-м туре чемпионата Испании.

Завершился поединок 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись две команды из нижней части турнирной таблицы — Эйбар и Леганес. Оба коллектива еще могут потерять прописку в высшем дивизионе Испании, поэтому результат этой встречи был важен для каждого.

Впрочем, любители результативного футбол явно расстроились, если смотрели этот матч. За два тайма Эйбар и Леганес не смогли реализовать свои моменты, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Эйбар — Леганес 0:0

Эйбар: Дмитрович - Корреа (Кристофоро, 62), Бургос, Бигас, Коте - Леон (Инуи, 62), Диоп, Экспосито, Де Бласис - Энрик (Шарлес, 62), Кике Гарсия (Кике Гонсалес, 73).

Леганес: Куэльяр - Росалес, Бустинса (Авазием, 89), Тарин, Сиовас, Сильва - Руибаль (Эрасо, 61), Амаду, Рубен Перес, Родригес - Герреро (Ассале, 82).

Предупреждения: Диоп, Корреа, Шарлес - Бустинса, Сиовас, Куэльяр