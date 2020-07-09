Италия

Гости отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Удинезе в рамках поединка 31-го тура чемпионата Италии отправился в гости к СПАЛу и добыл разгромную победу.

Фриульцы отправили в ворота соперника два гола еще до перерыва, а Лазанья в конце матча поставил "точку".

СПАЛ — Удинезе 0:3

Голы: Де Пауль, 18, Окака, 35, Лазанья, 81

СПАЛ: Летица — Фелипе, Викари, Бонифаци — Д`Алессандро (Реца, 72), Вальдифиори, Миссироли (Дабо, 46), Мурджа (Стрефецца, 63), Сала — Кастро (Флоккари, 72), Петанья (Черри, 84)

Удинезе: Муссо — Де Майо (Самир, 76), Нейтинк, Бекао — Ларсен, Фофана (Балларини, 90+1), Уоллес, Де Пауль, Зегелар (Тер Авест, 77) — Лазанья (Несторовски, 82), Окака (Теодорчик, 83)