В Италии это приравнивается к расизму.
Джан Пьеро Гасперини, Getty Images
11 июля 2020, 17:25
По прибытии в Турин на матч 32-го тура против Ювентуса, Аталанта оказалась вовлечена в скандал — сообщает Football Italia со ссылкой на гуляющее просторами Интернет видео.
Выходящего из клубного автобуса тренера бергамасков Джан Пьеро Гасперини человек с явно неаполитанским акцентом, предположительно поклонник Наполи, спросил: "Эй, Мистер, вы хоть на этот раз собираетесь играть, или снова будете здесь прохлаждаться, как последние 10 лет? Форца Наполи!"
Что ответил Гасперини, через надетую маску разобрать невозможно, а вот сотрудники клуба, отогнавшие нахала, неоднократно назвали его "терроне" – оскорбительным прозвищем жителей юга Италии.
По итальянским законам "территориальная дискриминация" в стране приравнивается к расизму и влечет соответствующее наказание: штраф и (или) снятие очков.
Ювентус и Аталанта сыграют в субботу, 11 июля, в 22:45 по киевскому времени.