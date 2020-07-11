Италия

В Италии это приравнивается к расизму.

По прибытии в Турин на матч 32-го тура против Ювентуса, Аталанта оказалась вовлечена в скандал — сообщает Football Italia со ссылкой на гуляющее просторами Интернет видео.

Выходящего из клубного автобуса тренера бергамасков Джан Пьеро Гасперини человек с явно неаполитанским акцентом, предположительно поклонник Наполи, спросил: "Эй, Мистер, вы хоть на этот раз собираетесь играть, или снова будете здесь прохлаждаться, как последние 10 лет? Форца Наполи!"

Mister Gasperini has encountered a Napoli fan in Turin! #JuveAtalanta pic.twitter.com/t9UENpGTOV — Atalanta B.C News (@AtalantaBC_News) July 11, 2020

Что ответил Гасперини, через надетую маску разобрать невозможно, а вот сотрудники клуба, отогнавшие нахала, неоднократно назвали его "терроне" – оскорбительным прозвищем жителей юга Италии.

По итальянским законам "территориальная дискриминация" в стране приравнивается к расизму и влечет соответствующее наказание: штраф и (или) снятие очков.

Ювентус и Аталанта сыграют в субботу, 11 июля, в 22:45 по киевскому времени.