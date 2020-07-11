Италия

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А.

Сегодня, 11 июля, Рома отправилась на выезд к Брешии.

Подопечные Паулу Фонсеки не сумели поразить ворота соперника в первом тайме, а вот во втором дела пошли значительно лучше.

Римляне записали в свой актив три гола и спокойно довели поединок до победного конца.

Брешия – Рома 0:3

Голы: Фасио, 48, Калинич, 62, Дзаньоло, 74

Брешия: Андреначчи, Папетти, Сабелли, Чансельор, Мангравити (Семприни, 86), Бьярнасон (Доннарумма, 58), Шпалек (Гецци, 78), Тонали, Ндой (Дессена, 46), Торрегросса, Скрабб (Змргал, 46)

Рома: Миранте, Бруно Перес, Фасио, Рожер, Коларов, Пеллегрини (Дзаньоло, 67), Верету (Перотти, 67), Карлес Перес (Вильяр, 67), Диавара, Манчини (Спинаццола, 81), Калинич (Джеко, 77)

Предупреждения: Тонали, Бруно Перес, Перотти.