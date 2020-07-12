Италия

Украинский полузащитник помог своей команде не проиграть туринскому коллективу.

В рамках 32-го тура чемпионата Италии Ювентус принимал Аталанту. Руслан Малиновский оказался на скамейке для запасных, но вышел на 68-й минуте игры.

На 80-й минуте украинец отличился голом с правой ноги, но это не помогло "богине" победить: Криштиану Роналду в концовке встречи забил с пенальти, в результате чего поединок завершился ничьей – 2:2.

Обзор матча:

Ювентус — Аталанта 2:2

Голы: Роналду, 55 (пен.), 90 (пен.) — Сапата, 16, Малиновский, 80



Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило (Алекс Сандро, 56) — Рабио, Бентанкур, Матюиди (Рэмси, 81) — Бернардески (Дуглас Коста, 57), Дибала (Игуаин, 69), Роналду.



Аталанта: Голлини — Толой, Паломино (Кальдара, 75), Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер (Тамезе, 75), Госенс — Гомес (Малиновский, 68) — Иличич (Пашалич, 58), Сапата (Муриэль, 68).



Предупреждения: Куадрадо, Рабио — Пашалич, Хатебур.