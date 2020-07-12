Украинский полузащитник отличился голом после выхода на замену.
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ, GETTY IMAGES
12 июля 2020, 02:00
В матче 32-го тура Серии А Ювентус на своем поле принимал Аталанту.
Руслан Малиновский оказался в запасе, но вышел на замену во втором тайме. На 80-й минуте игры украинец отличился голом.
По версии WhoScored, Малиновский — лучший игрок матча с оценкой 7,7. При этом, украинец опередил Криштиану Роналду — автора дубля, у которого 7,5 балла.
Это означает, что 27-летнему футболисту за чуть более 20 минут игры смог стать лучшим на поле.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Аталанта.