Италия

Украинский полузащитник отличился голом после выхода на замену.

В матче 32-го тура Серии А Ювентус на своем поле принимал Аталанту.

Руслан Малиновский оказался в запасе, но вышел на замену во втором тайме. На 80-й минуте игры украинец отличился голом.

По версии WhoScored, Малиновский — лучший игрок матча с оценкой 7,7. При этом, украинец опередил Криштиану Роналду — автора дубля, у которого 7,5 балла.

Это означает, что 27-летнему футболисту за чуть более 20 минут игры смог стать лучшим на поле.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Аталанта.