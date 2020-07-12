Италия

Менеджер высказал свое мнение о прошедшем матче.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри дал свой комментарий после поединка, в котором его команда сыграла вничью с Аталантой (2:2).

Сейчас мы столкнулись с одной из сильнейших команд в Европе. Они агрессивны, организованы, и на старте мы допустили ошибку".

"Играть против Аталанты очень сложно. Они казались намного острее, чем мы в первом тайме, но нам удалось вернуться в игру, и, к счастью, второй тайм был намного лучше".

"Мы пропустили второй гол, когда игра была под нашим контролем. Мы были более энергичными, но по сравнению с первым таймом мы защищались намного выше и не были такими пассивными", — сказал Сарри DAZN.

Напомним, второй гол бергамасков забил хавбек Руслан Малиновский, который стал лучшим футболистом поединка всего за 20 минут.