Италия

Менеджер подвел итог поединку против Ювентуса.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий после матча, в котором его команда разошлась миром с Ювентусом (2:2).

"Это было отличное выступление против лидера Серии А .Я сказал игрокам, что нужно относиться к матчу как к игре в Лиге чемпионов, поскольку в августе мы встретимся с командами такого уровня".

"Мы достигли всего, к чему стремились, я очень доволен выступлением и очень разочарован, что не выиграл. Мы лидировали до последней минуты и сделали все, чтобы заслужить победу".

"Мы подняли нашу планку и все равно достигаем нашей цели. Мы не можем думать о скудетто. Многих уже бесит видеть нас в Лиге чемпионов, поскольку это приносит с собой столько финансовой выгоды и престижа".

"Мы видим, как команда растет с каждым годом. В прошлом у нас не было таких игроков, чтобы играть подобным образом на стадионе Ювентуса", — сказал Гасперини DAZN.

Ранее свое мнение о прошедшем поединке высказал главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри.