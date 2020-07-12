Италия

Турецкий центрбек близок к возвращению на поле после серьезной травмы.

Центральный защитник Ювентуса Мерих Демирал в ближайшее время может вернуться в состав своей команды после разрыва крестообразных связок колена.

Как сообщает официальный сайт "старой синьоры", 22-летний турецкий игрок возобновил тренировки в общей группе Ювентуса. До этого момента Мерих занимался по индивидуальной программе.

Напомним, что Демирал получил разрыв крестообразных связок колена в середине января, и с тех пор он не выходил на футбольное поле в официальных матчах.

В текущем сезоне защитник провел семь поединков в футболке Ювентуса, отличившись одним голом и одним ассистом.