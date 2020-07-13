Италия

Испанскому хавбеку предложили новую сделку до 2025 года.

Полузащитник Фабиан Руис вскоре может поставить подпись под новым соглашением с Наполи. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство неаполитанцев сделало еще один шаг вперед к заключению новой сделки с 24-летним испанцем, предложив тому улучшенный годовой оклад в размере 3,2 миллионов евро.

Наполи надеется удержать Руиса в стане своей команды как минимум до 2024 года. Утверждается, что вышеупомянутое предложение должно удовлетворить запросы футболиста.

Ранее сообщалось, что в переходе Фабиана Руиса был заинтересован мадридский Реал, но Наполи готов отпустить испанского хавбека только за 100 миллионов евро.