Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Серии А.

Торино открыл счет в матче – на 17-й минуте это сделал Андреа Белотти благодаря нетипичному для Самира Хандановича ляпу. Однако уже во втором тайме "нерадзурри" принялись за дело. Мячи Эшли Янга, Диего Година и Лаутаро Мартинеса позволили команде Антонио Конте отпраздновать победу – 3:1.

В следующем туре Интер сыграет со СПАЛом 16 июля, а Торино сразится в тот же день с Дженоа.

Интер — Торино 3:1

Голы: Янг, 46, Годин, 51, Мартинес, 61 — Белотти, 17

Интер: Ханданович - Д`Амброзио (Бираги, 71), де Врей, Бастони, Годин (Шкринияр, 76), Янг (Кандрева, 72) — Брозович, Валеро, Гальярдини — Мартинес (Эриксен, 84), Санчес

Торино: Сиригу — Де Сильвестри (Синго, 64), Иццо, Нкулу, Бремер, Айна — Мейте (Лукич, 64), Ансальди (Беренгер, 64), Верди (Миллико, 76), Ринкон — Белотти.

Предупреждения: Годин, Брозович, Санчес, Д'Амброзио, Бираги — Айна, Мейте, Ди Сильвестри.