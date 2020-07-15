Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать третьего тура итальянской Серии А между Сассуоло и туринским Ювентусом.

В одном из наиболее ожидаемых поединков тура сыграют одни из лучших команд Италии в срезе последних десяти поединков, а если уменьшит фокус до пяти встреч, то Сассуоло и вовсе серьезно превосходит действующего чемпиона страны. При этом, Маурицио Сарри не побоялся выпустить в центре обороны своей команды Джорджо Кьеллини под скоростную атаку соперников. Однако фланги защиты Ювентуса в этой встрече усилят Данило, который наконец-то вернулся на привычную позицию правого защитника, а также Алекс Сандро. В тройке нападения вновь сыграет Бернардески, а рамках острия атаки аргентинцы обменяются местами, как результат — Игуаин сыграет с первых минут.

Сассуоло: Консильи — Мюлдюр, Кирикеш, Пелузо, Кирьякопулос — Маньянелли, Джуричич, Локателли — Берарди, Капуто, Бога.

Запасные: Пеголо, Марлон, Распадори, Траоре, Хараслин, Феррари, Маньяни, Пичинини, Гион, Манцари, Меркати, Бурабия.

Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди — Бернардески, Игуаин, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Бонуччи, Ругани, Демирал, Рэмси, Рабио, Мураторе, Дибала, Дуглас Коста, Оливьери.

Матч Сассуоло — Ювентус начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.