Италия

Завершились поединки 33-го тура Серии А.

В рамках поединка 33-го тура чемпионата Италии Наполи на выезде не сумел удержать победу у Болоньи.

Неаполитанцы сохранили за собой шестую строчку в турнирной таблице, а "россоблу" остались на десятом месте.

Болонья — Наполи 1:1

Голы: Барроу, 80 — Манолас, 7

Болонья: Скорупски — Мбайе (Денсвил 83), Данило, Томиясу, Крейчий (Дейкс, 67) — Домингес (Поли, 78), Медель (Балдюрссон, 78), Сориано — Барроу, Паласио, Ольсен (Орсолини, 65)

Наполи: Мерет — Хисай, Максимович, Манолас, Ди Лоренцо — Зелински (Аллан, 83), Демме, Элмас (Руис, 69) — Лосано (Инсинье, 61), Милик (Мертенс, 69), Политано (Кальехон, 62)

Предупреждения: Томиясу

В параллельном матче Сампдория добыла легкую победу над Кальяри, поднявшись на 13-ю строчку в таблице.

Сампдория - Кальяри 3:0

Голы: Габбиадини, 8, Бонаццоли, 40, 54

Сампдория: Аудеро — Депаоли, Йосида, Колли, Оджелло — Линетты (Берешински, 70), Торсби, Экдаль, Янтко — Габбиадини (Бертолаччи, 70), Бонаццони (Куальярелла, 70)

Кальяри: Краньо — Карбони, Пизакане, Валюкевич (Фараго, 57) — Линояннис, Рог, Бирса (Маттиело, 78), Ионита (Перейра, 46), Нандес — Симеоне (Палоски, 78), Рагацу (Педро, 46)

Предупреждения: Ионита, Рог