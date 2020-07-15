Италия

Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.

Завершился поединок 33-го тура итальянской Серии А, в котором Милан обыграл на своем поле Парму.

"Россонери" остались на седьмом месте в турнирной таблице, а "крестоносцы" сохранили за собой 12-ю позицию.

Милан - Парма 3:1

Голы: Кессье, 55, Романьоли, 59, Чалханоглу, 77 — Куртич, 44

Милан: Доннарумма — Конти (Калабрия, 46), Кьер, Романьоли, Эрнандес (Лаксальт, 80) — Кессье, Бонавентура, Билья (Беннасер, 56) — Рафаэл Леау (Ребич, 61), Ибрагимович, Чалханоглу (Крунич, 80).

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш (Дермаку, 46), Гальоло — Грасси (Эрнани, 63), Куртич, Бругман (Инглезе, 63) — Кулусевски, Корнелиус (Карамо, 14, Капрари, 82), Жервиньо.

Предупреждения: Конти — Грасси, Дармиан.