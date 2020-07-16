Италия

Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.

В рамках поединка 33-го тура чемпионата Италии Наполи на выезде не сумел удержать победу у Болоньи.

Неаполитанцы сохранили за собой шестую строчку в турнирной таблице, а "россоблу" остались на десятом месте.

Болонья — Наполи 1:1

Голы: Барроу, 80 — Манолас, 7

Болонья: Скорупски — Мбайе (Денсвил 83), Данило, Томиясу, Крейчий (Дейкс, 67) — Домингес (Поли, 78), Медель (Балдюрссон, 78), Сориано — Барроу, Паласио, Ольсен (Орсолини, 65)

Наполи: Мерет — Хисай, Максимович, Манолас, Ди Лоренцо — Зелински (Аллан, 83), Демме, Элмас (Руис, 69) — Лосано (Инсинье, 61), Милик (Мертенс, 69), Политано (Кальехон, 62)

Предупреждения: Томиясу