Италия

Римляне в очередной раз потеряли очки.

Лацио в поединке 33-го тура чемпионата Италии отправился в гости к Удинезе и сыграл в "сухую" ничью.

Римляне по итогам тура опустились на третье место, а могут оказаться и вовсе четвертыми, если Интер выиграет свой матч.

Удинезе — Лацио 0:0

Удинезе: Муссо — Бекао, Де Майо, Нейтинк (Самир, 83) — Ларсен, Де Пауль, Яяло (Уолас, 45+1), Фофана, Сема (Тер Авест, 68) — Окака (Теодорчик, 68), Лазанья

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе (Катальди, 74), Ачерби, Раду (Баштуш, 51) — Лаццари (Андерсон, 79), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони (Лукаку, 51) — Кайседо (Адеканье, 79), Иммобиле

Предупреждения: Окака, Ларсен — Кайседо, Луис Фелипе