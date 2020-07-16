Италия

Закончились два поединка 33-го тура чемпионата Италии.

Фиорентина гостила у скромного Лечче, который продолжает борьбу за выживание. "Фиалки" отправили в ворота соперника три мяча.

Хозяева же смогли ответить лишь после выход Евгения Шахова, который отквитал один мяч под занавес встречи.

Лечче — Фиорентина 1:3

Голы: Шахов, 88 — Кьеза, 6, Геззаль, 38, Кутроне, 40

Лечче: Габриэль — Рисполи, Лучиони, Пас (Делль Орко, 65), Донати — Майер (Вера, 72), Петриччионе (Тахцидис, 65), Барак — Манкозу, Фарис (Сапонара, 46) — Бабакар (Шахов, 71)

Фиорентина: Тьерраччано — Миленкович, Песселья (Чеккерини, 46), Касерес — Геззаль, Пульгар, Дункан (Кастровилли, 70), Лирола — Кьеза (Венути, 65), Рибери (Агудело, 83) — Кутроне (Влахович, 65)

Предупреждения: Габриэль, Бабакар, Донати — Рибери, Геззаль

Рома в поединке 33-го тура чемпионата Италии принимала на своем поле Верона и добилась непростой победы.

Три набранных балла позволили оторваться от Наполи и закрепиться на пятой строчке турнирной таблицы.

Рома - Верона 2:1

Голы: Верету, 10, Джеко, 45+3 — Пессина, 47

Рома: Лопес — Манчини, Ибаньес (Вильяр, 90+2), Коларов — Перес (Дзаппакоста, 66), Верету, Диавара (Кристанте, 66), Спинаццола — Пеллегрини (Дзаньоло, 66), Мхитарян (Перотти, 88) — Джеко

Верона: Сильвестри — Кумбулла, Гюнтер, Эмперор — Фараони, Амрабат (Степински, 83), Велозу (Баду, 83), Лазович — Пессина, Дзакканьи (Сальседо, 64) — Верре (Эйссерик, 64)

Предупреждения: Манчини, Дзаньоло, Кристанте, Вильяр — Велозу, Пессина, Эйссерик