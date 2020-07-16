Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

Рома одержала домашнюю победу над Вероной со счетом 2:1 в матче 33-го тура Серии А. Голами в составе "джаллоросси" отличились Жордан Верету и Эдин Джеко, а у гостей отличился Маттео Пессина.



Рома – Верона 2:1

Голы: Верету, 10, Джеко, 45+3 — Пессина, 47.

Рома: Лопес — Манчини, Ибаньес (Вильяр, 90+2), Коларов — Перес (Дзаппакоста, 66), Верету, Диавара (Кристанте, 66), Спинаццола — Пеллегрини (Дзаньоло, 66), Мхитарян (Перотти, 88) — Джеко.

Верона: Сильвестри — Кумбулла, Гюнтер, Эмперор — Фараони, Амрабат (Степински, 83), Велозу (Баду, 83), Лазович — Пессина, Дзакканьи (Сальседо, 64) — Верре (Эйссерик, 64).

Предупреждения: Манчини, Дзаньоло, Кристанте, Вильяр — Велозу, Пессина, Эйссерик.