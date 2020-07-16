Италия

Итальянец прокомментировал результат встречи с Сассуоло.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился своим мнением о ничьей с Сассуоло (3:3) в матче 33-го тура Серии А.

"Тренер ожидает стабильности от своей команды, этого нам не хватало и с физической, и с психологической точки зрения. У нас были сильные эпизоды в матче и эпизоды пассивности, которые сложно понять.

В последних матчах мы играли против команд, которые были в великолепной форме, как и Сассуоло. В будущем они могут стать следующей Аталантой.

У нас были проблемы, потому что они играли между линиями, а мы отдавали мяч очень часто. Нам нужно больше стабильности, тогда мы сможем вернуться к успешным результатам", – приводит слова Сарри портал Football Italia.

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