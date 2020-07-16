Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А.
Торино - Дженоа, twitter.com/TorinoFC_1906
16 июля 2020, 22:41
Сегодня, 16 июля, Торино на своем поле принимал Дженоа.
Хозяева показали удивительную точность: нанесли четыре удара в створ, три из которых стали результатитвными.
Торино – Дженоа 3:0
Голы: Бремер, 32, Лукич, 76, Белотти, 90
Торино: Сиригу, Ансальди (Айна, 66), Войнович (Иццо, 61), Бремер, де Сильвестри, Мейте, Ринкон, Верди (Лукич, 67), Нкулу, Дзадза, Белотти (Синго, 90)
Дженоа: Перин, Баррека (Кришито, 59), Масьелло, Гольданига, Бираски (Гильоне, 75), Шене (Лерагер, 75), Бехрами, Яго Фальке (Дестро, 67), Сапата, Санабрия (Пандев, 59), Пинамонти
Предупреждения: Масьелло, Гольданига, Войнович, Дзадза.