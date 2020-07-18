Италия

Подопечные Джан Пьеро Гасперини не смогли удержать победу.

Аталанта продолжала борьбу за вторую строчку турнирной таблицы и в рамках 34-го тура пожаловала в гости к Вероне. Джан Пьеро Гасперини вновь доверил место в стартовом составе украинцу Руслану Малиновскому, который вышел в паре с Гомесом над Сапатой. С первых минут команды задали довольно высокий темп игры.

Так, уже в дебюте встречи Сапата пяткой отдал на Пашалича после передачи Малиновского, но хорват не смог переиграть вратаря в ближнем бою. Хозяева смогли ответить несколько позже, когда Фараони прорвался по правому флангу и пробил с острого угла, но Голлини перевел мяч на угловой. К середине тайма темп игры немного упал.

Ближе к перерыву Аталанта могла открыть счет, когда Сапата здорово развернулся в чужой штрафной площади и плотно пробил — Сильвестри был на месте. Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло и надеждой на то, что самое интересное ждет нас во втором тайме.

Долго ждать во второй половине игры не пришлось - уже на пятидесятой минуте Сапата обокрал защитника, протащил мяч к чужим воротам и плотным ударом открыл счет в матче. 0:1. Однако хозяев абсолютно не собирались сдаваться и побежали отыгрываться. Сперва, Голлини показал отличную реакцию и парировал удар соперника головой в ближний угол.

А уже немного позже голкипер бергамасков был бессилен. Голлини парировал удар Ррахмани из-за пределов штрафной, а Пессина успел первым на добивание. 1:1. Аталанте не понравилось такое развитие событий, а потому подопечные Джан Пьеро Гасперини оперативно ринулись в наступление на чужие владения.

В одном из эпизодов Гомес обыгрался с Сапатой и навесил на Фройлера, но тот головой послал мяч мимо цели. Что касается Руслана Малиновского, то он был активен, но его дальние выстрелы оказывались или неточными, или блокировались соперниками. Ближе к концу матча украинский полузащитник был заменен. Без него на поле счет не поменялся, однако Пашалич был обязан попадать по воротам с нескольких метров в компенсированное время. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Верона — Аталанта 1:1

Голы: Пессина, 59 — Сапата, 50

Верона: Сильвестри — Гюнтер (Ловато, 82), Эмперер, Ррахмани — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович (Димарко, 73) — Пессина, Дзакканьи (Борини, 46), Сальседо (Ди Кармине, 73)

Аталанта: Голлини — Толои, Паломино (Кальдара, 69), Джимсити — Хатебур, Фройлер (Де Роон, 79), Пашалич, Госенс (Кастань, 69) — Малиновский (Муриэль 82), Гомес — Сапата

Предупреждения: Амрабат, Пессина — Хатебур, Толой