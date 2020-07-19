Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать четвертого тура итальянской Серии А между римской Ромой и миланским Интером.

Паулу Фонсека продолжает пробовать играть по схеме с тремя центральными защитниками. Рома успешно испытала ее в недавней игре против Вероны (2:1), однако теперь столкнется с более серьезным соперником. На эту игру португальский специалист решил выставить аналогичный недавней игре состав, поэтому можно ожидать, что "волки" потеряют интенсивность под занавес встречи.

Интер же будет достаточно "свеж" в ногах. Такого эффекта достиг за счет ротации Антонио Конте. С первых минут в составе "змей" не появятся Эриксен, Бираги и Раноккья, вместо которых сыграют Барелла, Янг и де Врей, соответственно. Отмечаем возвращение Интера к более приближенному к "основе" составу.

Рома: Лопес — Ибаньес, Манчини, Коларов —Б. Перес, Диавара, Верету, Спинаццола — Пеллегрини, Мхитарян — Джеко.

Запасные: Фусато, Кардинали, Смоллинг, Дзаппакоста, Четин, Кристанте, Пасторе, Вильяр, Клюйверт, Перотти, Ундер, Калинич, К. Перес.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Кандрева, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Санчес, Мартинес.

Запасные: Паделли, Берни, Годин, Лукаку, Мозес, Раноккья, Валеро, Эриксен, Эспозито, Агуме, Д'Амброзио, Бираги.

Матч Рома — Интер начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.