СПАЛ в битве аутсайдеров уступил Брешии и не только опустился на последнее место в турнирной таблице, но и лишился шансов остаться в Серии А.

За четыре тура до финиша 17-е место оказалось недостижимым для СПАЛа, поскольку Дженоа победила другого претендента на вылет, Лечче. Украинский полузащитник Евгений Шахов участия в матче не принимал.

Подвал турнирной таблицы Серии А после 34 туров:

15 Торино Торино 34 37
16 Удинезе Удинезе 34 36
17 Дженоа Дженоа 34 33
18 Лечче Лечче 34 29
19 Брешия Брешия 34 24
20 СПАЛ СПАЛ 34 19


В следующем туре состоится один из важнейших матчей в борьбе за выживание, Лечче примет Брешию. Дженоа также ожидает сложнейший поединок – генуэзское дерби с Сампдорией.