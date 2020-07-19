Италия

Состоялись очередные матчи 34-го тура чемпионата Италии.

СПАЛ в битве аутсайдеров уступил Брешии и не только опустился на последнее место в турнирной таблице, но и лишился шансов остаться в Серии А.

За четыре тура до финиша 17-е место оказалось недостижимым для СПАЛа, поскольку Дженоа победила другого претендента на вылет, Лечче. Украинский полузащитник Евгений Шахов участия в матче не принимал.

Подвал турнирной таблицы Серии А после 34 туров:

15 Торино 34 37 16 Удинезе 34 36 17 Дженоа 34 33 18 Лечче 34 29 19 Брешия 34 24 20 СПАЛ 34 19



В следующем туре состоится один из важнейших матчей в борьбе за выживание, Лечче примет Брешию. Дженоа также ожидает сложнейший поединок – генуэзское дерби с Сампдорией.