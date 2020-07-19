Состоялись очередные матчи 34-го тура чемпионата Италии.
СПАЛ, Getty Images
19 июля 2020, 22:38
СПАЛ в битве аутсайдеров уступил Брешии и не только опустился на последнее место в турнирной таблице, но и лишился шансов остаться в Серии А.
За четыре тура до финиша 17-е место оказалось недостижимым для СПАЛа, поскольку Дженоа победила другого претендента на вылет, Лечче. Украинский полузащитник Евгений Шахов участия в матче не принимал.
Подвал турнирной таблицы Серии А после 34 туров:
В следующем туре состоится один из важнейших матчей в борьбе за выживание, Лечче примет Брешию. Дженоа также ожидает сложнейший поединок – генуэзское дерби с Сампдорией.