Италия

Завершились матчи 34-го тура итальянской Серии А.

Наполи вырвал победу у Удинезе на 95-й минуте встречи благодаря голу от Маттео Политано.

Наполи – Удинезе 2:1

Голы: Милик, 32, Политано, 90+5 – Де Пауль, 22

Наполи: Оспина, Кулибали, Хисай, Манолас, Мариу Руй, Зелиньски (Аллан, 80), Фабиан Руис (Элмаз, 80), Инсинье, Лоботка (Демме, 71), Кальехон (Политано, 70), Мертенс (Милик, 31)

Удинезе: Муссо, Ларсен, Нюйтинк, Де Майо, Зегелар (тер Авест, 82), Фофана, Уолас (Трост-Эконг, 89), де Пауль, Родриго Бекао, Лазанья (Сема, 90), Несторовски

Предупреждения: Родриго Бекао, Милик, Кулибали, Уолас, Демме.

Дженоа добыл важную победу над конкурентом за сохранение прописки в Серии А. Украинец Евгений Шахов на поле не вышел.

Дженоа – Лечче 2:1

Голы: Санабрия, 7, Габриэл, 81 (автогол) – Манкозу, 60

Дженоа: Перин, Кришито, Ромеро, Масьелло, Сапата, Лерагер, Стураро (Баррека, 14; Гольданига, 90), Шене, Яго Фальке (Ягелло, 54), Пандев (Фавилли, 90), Санабрия (Пинамонти, 46)

Лечче: Габриэл, Делль'Орко, Пас, Донати, Лучони, Петриччоне (Фалько, 83), Барак, Сапонара, Манкозу, Эль-Бабакар (Лападула, 32), Фариас

Предупреждения: Лерагер, Петриччоне, Сапонара, Лучони, Ромеро.