Италия

Интером сыграл вничью с Ромой и упустил возможность оторваться от Аталанты

Команда Паулу Фонсеки была близка к первой в этом сезоне Серии А победе над вышестоящим в турнирной таблице соперником (2:2).

Рома — Интер, Getty Images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте. Рома — Интер 2:2

Голы: Спинаццола, 45+2, Мхитарян, 57 — де Врей, 15, Лукаку, 87 (пен.)



Рома: Лопес — Ибаньес (Смоллинг, 74), Манчини, Коларов — Б. Перес, Диавара (Кристанте, 69), Верету, Спинаццола — Пеллегрини (Перотти, 84), Мхитарян (К. Перес, 84) — Джеко.



Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони (Д'Амброзио, 82) — Кандрева (Мозес, 67), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 69), Янг (Бираги, 67) — Санчес, Мартинес (Лукаку, 67).



Предупреждения: Пау Лопес — Барелла