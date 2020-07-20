Команда Паулу Фонсеки была близка к первой в этом сезоне Серии А победе над вышестоящим в турнирной таблице соперником (2:2).
Рома — Интер, Getty Images
20 июля 2020, 00:42
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Рома — Интер 2:2
Голы: Спинаццола, 45+2, Мхитарян, 57 — де Врей, 15, Лукаку, 87 (пен.)
Рома: Лопес — Ибаньес (Смоллинг, 74), Манчини, Коларов — Б. Перес, Диавара (Кристанте, 69), Верету, Спинаццола — Пеллегрини (Перотти, 84), Мхитарян (К. Перес, 84) — Джеко.
Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони (Д'Амброзио, 82) — Кандрева (Мозес, 67), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 69), Янг (Бираги, 67) — Санчес, Мартинес (Лукаку, 67).
Предупреждения: Пау Лопес — Барелла