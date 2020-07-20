Подопечные Дженнаро Гаттузо вырвали победу у "черно-белых".
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20 июля 2020, 10:59
В рамках 34-го тура Серии А Наполи принимал Удинезе на своем поле.
Коллектив Дженнаро Гаттузо вырвал победу в компенсированное арбитром времени, добыв три очка.
Обзор матча:
Наполи – Удинезе 2:1
Голы: Милик, 32, Политано, 90+5 – Де Пауль, 22
Наполи: Оспина, Кулибали, Хисай, Манолас, Мариу Руй, Зелиньски (Аллан, 80), Фабиан Руис (Элмаз, 80), Инсинье, Лоботка (Демме, 71), Кальехон (Политано, 70), Мертенс (Милик, 31)
Удинезе: Муссо, Ларсен, Нюйтинк, Де Майо, Зегелар (тер Авест, 82), Фофана, Уолас (Трост-Эконг, 89), де Пауль, Родриго Бекао, Лазанья (Сема, 90), Несторовски
Предупреждения: Родриго Бекао, Милик, Кулибали, Уолас, Демме.