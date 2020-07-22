Вашему вниманию обзор матча очередного тура чемпионата Италии.
Аталанта — Болонья, Getty Images
22 июля 2020, 00:55
В рамках 35-го тура чемпионата Италии Аталанта принимала Болонью.
Вышедший на замену Луис Муриэль принес своей команде победу, забив единственный мяч в игре.
Обзор матча:
Аталанта — Болонья 1:0
Гол: Муриэль, 63
Аталанта: Голлини — Толой, Паломино (Шутало, 80), Джимсити (Кальдара, 87) — Кастань, Де Роон, Фрейлер, Госенс — Пашалич (Муриэль, 46), Гомес (Малиновский, 66) — Сапата (Колли, 66)
Болонья: Скорупски — Томиясу (Мбайе, 74), Данило, Денсвил, Крейчи (Сантандер, 78) — Сванберг (Домингес, 64), Медель — Ольсен (Орсолини, 64), Сориано, Барроу (Сансоне, 64)— Паласио
Предупреждения: Фройлер, Госенс, Шутало, Де Роон — Данило, Томиясу.