Нынешний главный тренер продолжит работу с "россонери" и в следующем сезоне.
СТЕФАНО ПЬОЛИ, GETTY IMAGES
22 июля 2020, 01:12
Милан решил сохранить Стефано Пьоли, сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-релиз итальянской команды.
54-летний специалист заключил соглашение до лета 2022 года.
"Это не решение, основанное на недавних победах, а решение, основанное на том, как Стефано создал командный дух и единство, то, как он улучшил выступления отдельных игроков и в целом команды", — гласит заявление.
Таким образом, нашла подтверждение информация, что Ральф Рангник не будет тренировать Милан в сезоне-2020/21.