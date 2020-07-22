Италия

Нынешний главный тренер продолжит работу с "россонери" и в следующем сезоне.

Милан решил сохранить Стефано Пьоли, сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-релиз итальянской команды.

54-летний специалист заключил соглашение до лета 2022 года.

"Это не решение, основанное на недавних победах, а решение, основанное на том, как Стефано создал командный дух и единство, то, как он улучшил выступления отдельных игроков и в целом команды", — гласит заявление.

Таким образом, нашла подтверждение информация, что Ральф Рангник не будет тренировать Милан в сезоне-2020/21.