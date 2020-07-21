Италия

Немецкий специалист не будет тренировать "россонери" в следующем сезоне.

После длительных переговоров, которые начались еще осенью прошлого года, стало известно, что Ральф Рангник не возглавит Милан этим летом. Об этом сообщил Kicker.

По информации источника, руководство миланской команды довольно выступлениями клуба под руководством Стефано Пиоли. При этом, в ближайшее время 54-летний специалист официально продлит контракт с клубом.

На кандидатуре Рангника настаивал Иван Газидис, именно он вел переговоры большую часть времени. 62-летний специалист, планировалось, что должен был также стать спортивным директором Милана и иметь ключевое слово при покупке или продаже того или иного футболиста.

Кроме того, на протяжении длительного времени Рангник учил итальянский язык, чтобы быть максимально вовлеченным в свою работу.

В текущем сезоне Милан расположился на седьмой строчке в Серии А после 34 туров: в активе команды 56 баллов. В последних матчах после карантина "россонери" успели обыграть таких соперников, как Рому (дома), Лацио (на выезде), Ювентус (дома) и сыграть вничью с Наполи (на выезде).

Ранее сообщалось, что Рангник согласился возглавить Милан, но метит еще и на должность спортдира.