Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

Лечче одержал уверенную победу над Брешией со счетом 3:1 в матче 35-го тура Серии А.

Дублем в составе "желто-красных" отличился Джанлука Лападула и еще один гол забил Риккардо Сапонара, а единственный мяч "ласточек" забил Даниэле Дессена.

Полузащитник Евгений Шахов вышел на поле во втором тайме, но результативными действиями не отличился.



Лечче — Брешия 3:1

Голы: Лападула, 22, 32, Сапонара, 70 — Дессена, 63.

Лечче: Габриэл, Пас, Донати, Лучони, Рисполи, Тахцидис, Манкозу, Фалько (Маер, 58), Сапонара, Барак, Лападула (Шахов, 46).

Брешия: Йоронен, Мартелла, Папетти (Матею, 83), Чансельор (Гастальделло, 46), Мангравити (Бьярнасон, 63), Змргал, Дессена, Тонали, Сабелли (Семприни, 52), Доннарумма (Айе, 46), Торрегросса.

Предупреждения: Пас, Маер — Сабелли.