Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.
Сампдория — Дженоа, Getty Images
23 июля 2020, 08:01
В матче 35-го тура Серии А Сампдория уступила на своем поле Дженоа со счетом 1:2. Единственный гол "блучеркьяти" забил Маноло Габбьядини, а у "грифонов" отличились Доменико Кришито и Лукас Лерагер.
Сампдория — Дженоа 1:2
Голы: Габбьядини, 32 — Кришито (пен.), 22, Лерагер, 72.
Сампдория: Аудеро, Йосида, Колли, Берешиньски, Ауджелло, Янкто, Линетти, Экдаль (Роналду Виейра, 32), Торсбю (Депаоли, 75), Габбьядини (Рамирес, 75), Бонаццоли (Куальярелла, 63).
Дженоа: Перин, Ромеро (Гольданига, 64), Бираски, Кришито, Масьелло (Сапата, 83), Лерагер, Ягелло (Баррека, 79), Шене, Яго Фальке (Анкерсен, 83), Пинамонти (Фавилли, 83), Пандев.
Предупреждения: Колли, Берешиньски, Роналду Виейра, Янкто – Лерагер.