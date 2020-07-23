Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Удинезе — Ювентус 2:1
Голы: Несторовски, 51, Фофана, 90+2 — де Лигт, 42

Удинезе: Муссо — Бека о (Де Майо, 90+4), Нуйтинк, Троост-Эконг — тер Авест (Самир, 78), де Пауль, Фофана, Сема, Зегелаар (Стригер Ларсен, 69) — Несторовски, Окака.

Ювентус: Щесны — Данило (Куадрадо, 75), де Лигт, Ругани, Алекс Сандро — Рэмси (Матюиди, 61), Бентанкур, Рабио — Бернардески (Дуглас Коста, 60), Дибала, Роналду.

Предупреждения: Троост-Эконг, Зегелаар — Рэмси, Куадрадо.