Туринский клуб впервые за пять лет потерял очки в Удине, а уступил — впервые за 10 (1:2).
Удинезе — Ювентус, Getty Images
23 июля 2020, 22:27
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Удинезе — Ювентус 2:1
Голы: Несторовски, 51, Фофана, 90+2 — де Лигт, 42
Удинезе: Муссо — Бека о (Де Майо, 90+4), Нуйтинк, Троост-Эконг — тер Авест (Самир, 78), де Пауль, Фофана, Сема, Зегелаар (Стригер Ларсен, 69) — Несторовски, Окака.
Ювентус: Щесны — Данило (Куадрадо, 75), де Лигт, Ругани, Алекс Сандро — Рэмси (Матюиди, 61), Бентанкур, Рабио — Бернардески (Дуглас Коста, 60), Дибала, Роналду.
Предупреждения: Троост-Эконг, Зегелаар — Рэмси, Куадрадо.