Италия

Недавно созданный клуб пополнился легендарным Фернандо Мориентесом.

Бывшая звезда Реала Фернандо Мориентес назначен техническим директором итальянского Капри — сообщает Sky Italia.

Клуб был недавно создан президентом "Международной футбольной школы Генуи", в которой занимается более 20 000 детей по всему миру, Моррисом Паньелло. Его основная задача в данный момент — выращивать молодые таланты, однако со временем перед Капри могут быть поставлены и более амбициозные цели.

В качестве игрока Мориентес провел 47 матчей (27 голов) за национальную сборную Испании, а на клубном уровне выступал за Альбасете (28 матчей, 7 голов), Сарагосу (77, 34), Реал (261, 99), Монако (42, 22), Ливерпуль (60, 12), Валенсию (97, 33) и Марсель (13, 1).

В качестве тренера Мориентес работал с молодежью Уракана и Реала, а также с первой командой Фуэнлабрады.