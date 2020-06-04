Испания

Бывший нападающий "королевского клуба" уверен, что костариканец занимает почетное место в истории "сливочных".

Кейлор Навас провел пять лет в Реале, выиграв за это время с командой чемпионат Испании и три Лиги чемпионов, а также множество других титулов. Экс-нападающий мадридцев Фернандо Мориентес уверен, что вратаря нужно относить к числу лучших в истории клуба.

"Я вам говорю, Кейлор Навас – легенда Реала. Футболист, который принял участие в великих моментах в истории клуба, должен называться легендой, вне всякого сомнения", — заявил Мориентес ESPN.

"Кейлор пришел в Реал как замена великому Икеру Касильясу и со временем заслужил уважение всех болельщиков. Он сыграл решающую роль в великих моментах истории Реала".

Прошлым летом Навас перебрался в Пари Сен-Жермен и выиграл с клубом чемпионат Франции, который был остановлен досрочно.