Украинский полузащитник не сумел переиграть голкипера "россонери".
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ, ФОТО: ФК АТАЛАНТА
24 июля 2020, 23:14
В матче Милан – Аталанта в стартовом составе вышел Руслан Малиновский.
На 25-й минуте игры арбитр назначил пенальти в ворота Джанулиджи Доннаруммы. Полузащитник Милана Лукас Билья наступил шипами на ногу украинскому хавбеку.
Исполнять одиннадцатиметровый принялся Малиновский, однако не сумел переиграть 21-летнего вратаря.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Милан – Аталанта.