В матче Милан – Аталанта в стартовом составе вышел Руслан Малиновский.

На 25-й минуте игры арбитр назначил пенальти в ворота Джанулиджи Доннаруммы. Полузащитник Милана Лукас Билья наступил шипами на ногу украинскому хавбеку.

Исполнять одиннадцатиметровый принялся Малиновский, однако не сумел переиграть 21-летнего вратаря.

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